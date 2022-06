A partir do dia 13 de junho, as tarifas de pedágio da MG-050 serão reajustadas pela Concessionária AB Nascentes das Gerais, a justificativa do reajuste é em razão da inflação da tarifa de pedágio do sistema MG-050/BR-265/BR-491, que ocorre anualmente. As informações são do portal 104FM.

Segundo a Concessionária, o aumento está previsto no contrato de concessão de Parceria Público Privado (PPP) e é atualizado de acordo com a correção da inflação do período, levando em conta o índice de preço ao consumidor amplo (IPCA) e arredondamentos.

Confira a tabela de reajustes abaixo:

Investimentos

A concessionária, à frente da administração do Sistema MG-050, já investiu mais de R$ 1,9 bilhão em obras de melhorias e ampliação de capacidade no Sistema MG-050. Entre as principais obras de ampliação estão 98 quilômetros de terceiras faixas, 46 quilômetros de duplicações, 36 quilômetros de correções de traçados e 30 dispositivos de retorno e acesso, melhorias contemplam pontes, viadutos, passagens inferiores de pedestres, trevos remodelados e melhorias no pavimento.

Além disso, por meio do imposto gerado pelo pagamento do pedágio (ISSQN) foram repassados, de 2008 a 2021, às prefeituras dos municípios cortadas pelo Sistema MG-050, o valor de aproximadamente R$ 63 milhões.

Atendimento 24h ao usuário

Durante a passagem pelo sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais e São Paulo pela MG-050, o usuário pode contar com diversos suportes, equipe atenta e recursos mobilizados pela AB Nascentes das Gerais. Nosso atendimento está disponível 24 horas por dia, sete dias da semana, contando com o atendimento aos usuários, balanças e recursos operacionais, dos quais incluem guinchos leves e pesados, veículos para inspeções de trafego, caminhão pipa e caminhão boiadeiro prontos para atender aos que trafegam por toda extensão da rodovia.