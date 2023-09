Quase 300 cidades mineiras estão sob alerta de fortes chuvas e ventos intensos em Minas Gerais até o fim deste domingo (3 de setembro), de acordo com comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgado nesta manhã. Conforme o órgão, há a possibilidade de chuva de até 50mm, com ventos intensos (40-60 km/h).

Veja a lista de cidades sob alerta de chuva intensa em MG hoje