Na madrugada deste sábado (29), uma guarnição da Polícia Militar foi até uma boate, localizada na rodovia MG-439 em Córrego Fundo, após denúncias de tráfico de drogas no estabelecimento.

Os militares passaram a monitorar o local e observaram quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda/CG, receberam uma sacola de uma mulher que trabalhava no local.

Logo após, os suspeitos se deslocaram em direção a BR-354 e foram acompanhados pela guarnição, momento que, o passageiro dispensou a sacola e o condutor empreendeu fuga por uma estrada de terra, não sendo possível a realizar a abordagem.

Os policiais verificaram a sacola e encontraram em seu interior de 20 papelotes de cocaína.

Diante do flagrante, os militares retornaram à boate e abordaram duas mulheres de 35 anos; a proprietária do estabelecimento, de 37 anos, e uma quarta mulher de, 28 anos, todas pertencentes a boate.

Com elas foram apreendidos mais 340 papelotes de cocaína; uma bucha de maconha; seis telefones celulares; duas máquinas de cartão e R$ 3.498,00 em dinheiro.

As suspeitas receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidas à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais e as drogas apreendidas.

Fonte: Polícia Militar