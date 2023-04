Nesta terça-feira (25), alunos do Centro de Educação Infantil Dalva Barbosa, localizado no bairro Vargem Grande, participaram do plantio de 40 mudas de árvores nativas no Horto Florestal.

A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância de manter os cuidados com o meio ambiente, reforçar a responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade civil, no que diz respeito ao cuidado e à preservação ambiental.

O plantio das árvores nativas foi a primeira ação no Horto Florestal voltada para a implantação do “Vale dos Ipês”, um espaço que será destinado à preservação dessa espécie.

