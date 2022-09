O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais (CONSEA-MG) é um órgão colegiado de interação do Governo do Estado com a Sociedade Civil e tem como objetivo deliberar, propor e monitorar ações e políticas de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável no âmbito do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a Resolução CONSEA-MG 003/2022, a Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Oeste, Sul e Sudoeste de Minas foi selecionada para compor o CONSEA-MG (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais) no biênio 2023-2024, sendo o coordenador da Rede, Anuar Teodoro Alves, secretário Municipal de Desenvolvimento Humano de Formiga, o conselheiro representante do território Oeste.

De acordo com Anuar, compor o CONSEA-MG é de extrema importância sobretudo para avaliar e propor as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional em consonância com a realidade dos municípios, especialmente para fortalecer a Rede de Bancos de Alimentos composta por 19 municípios, sendo eles: Arcos, Campos Altos, Bambuí, Bom Despacho, Córrego Fundo, Divinópolis, Formiga, Guaranésia, Lagoa da Prata, Lavras, Luz, Moema, Nova Serrana, Perdões, Piumhi, Pitangui, Pompéu, Santo Antônio do Monte, Tapiraí.

Fonte: Decom