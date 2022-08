Nesse mês, acontece a tradicional Festa do Congado do Rosário, em Formiga. O evento, que não foi realizado presencialmente nos dois últimos anos, devido à pandemia, volta em 2022 com apoio total da administração municipal.

Na sexta feira (29), aconteceu na sede da Irmandade do Rosário, uma reunião da diretoria para os últimos ajustes do planejamento da festividade.

Além de diversos organizadores do evento, entre membros da diretoria e festeiros, a reunião contou com a presença do secretário de cultura, Alex Arouca, representando a administração municipal.

O secretário adiantou a informação de que no dia 19 (sexta-feira), dia da abertura a Festa, o evento contará com algo inédito. A administração vai disponibilizar um show da banda Congadar para abrilhantar ainda mais o evento.

Trata-se de um grupo que mistura o congado com o rock e o blues, criando uma nova linguagem com forte ligação com a identidade cultural de Minas Gerais, em especial, da festa do Congado de Formiga. A proposta traz a valorização da cultura negra, com foco nos temas do congado entoados em três vozes, e a junção dos toques cruzados dos tambores mineiros com bateria, baixo e guitarra.

Para realização do show, bem como para a comunicação durante todos os dias de festejos, o Município vai disponibilizar a estrutura com palco, equipamentos de sonorização e iluminação.

Além disso, a administração municipal ainda apoia o evento com disponibilização de gêneros alimentícios para os ternos, contratação de seguranças, logística de trânsito e disponibilização e banheiros químicos e da quadra da Escola Lídia Braga.

Fonte: Decom