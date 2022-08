Sócio majoritário do Cruzeiro, Ronaldo comemorou a goleada da Raposa sobre o Náutico, na noite desta sexta-feira (26), no Independência, pela 26ª rodada da Série B. Com gols de Edu, Brock, Lincoln e Jajá, o time celeste chegou aos 57 pontos e ficou ainda mais perto de conquistar, matematicamente, o acesso à Primeira Divisão.

“Muito orgulho do nosso Cruzeiro. Vitória com autoridade que nos deixa cada vez mais próximos do objetivo”, escreveu o Fenômeno no Twitter.

Cada vez mais isolado na liderança do campeonato, o próximo adversário do Cruzeiro é o Sampaio Corrêa, que ocupa a 10ª posição na tabela. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (30), às 19h, no Castelão.

Fonte: Itatiaia