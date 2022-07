O secretário de Estado de Governo, Igor Eto, esteve em Formiga na tarde dessa quinta-feira (30). Na Câmara Municipal reuniu-se com membros dos poderes Executivo e Legislativo desta cidade e com representantes de diversos municípios da região e de entidades locais. O objetivo do encontro foi o de se estreitar laços e conhecer de perto as demandas locais (regionais).

Formiga foi representada pelo prefeito Eugênio Vilela; pela vice-prefeita, Adriana Prado; pelo presidente da Câmara Municipal, Marcelo Fernandes; o vice-presidente da Casa, Juarez Carvalho; os vereadores Luiz Carlos Tocão, Osânia Silva e Cabo Cunha; além de diversos secretários municipais e membros do primeiro escalão administrativo. Diversas entidades e associações convidadas também lá estiveram através de seus representantes. (Acif, CDL, OAB, Clubes de Serviço, Empresários do Setor Turístico, Imprensa, dentre outras).

Cidades como São Sebastião do Oeste, Desterro de Entre Rios, Capitólio, Carmo da Mata, Bom Sucesso e Córrego Fundo também ali estiveram representadas.

Diversas demandas foram apresentadas ao secretário, como melhorias nas rodovias da região, apoio à luta pelo respeito à Emenda Constitucional 106, que fixa a cota mínima, 762, para o Lago Furnas e manutenção do repasse do Estado aos municípios, em dia, como tem ocorrido.

Igor agradeceu a presença de todos, disse que levará as demandas ao governador Romeu Zema e que elas serão analisadas pelas pastas competentes.

Nas falas dos prefeitos, de alguns vereadores e de outras autoridades presentes, houve menções elogiosas ao governo do Estado, em especial no que toca ao estrito cumprimento das obrigações financeiras assumidas, inclusive aquelas herdadas do governo anterior.

Igor Eto fez um breve relato retrospectivo das medidas e ações adotadas pela administração estadual e concluiu informando aos presentes que: “se foram quitadas mais de R$ 7 milhões de dívidas anteriores e mantivemos os demais compromissos em dia, acredito que já em 2023 o Estado poderá manter tal cifra em investimentos que resultem no atendimento das demandas da população estadual”.

