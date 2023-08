Na noite desse domingo (6), a população que mora nos bairros próximos à Penitenciária Regional de Formiga registrou em vídeo, imagens de uma fumaça saindo da unidade prisional.

Segundo relatos, ainda era possível ouvir muito barulho e movimentação, além do barulho de bombas.

Após a divulgação da notícia, o portal da 93 Play solicitou uma nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que foi encaminhada no início da tarde dessa segunda-feira (7).

Confira a nota publicada pelo portal:

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que no domingo (6/8) detentos de um dos pavilhões da Penitenciária de Formiga iniciaram um movimento de subversão da ordem. O movimento teve início com batidas de grades e xingamentos. O Grupamento de Intervenção Rápida (GIR) e demais policiais penais foram acionados.

Detentos de cinco celas atearam fogo em colchões e cobertores, além de incitarem detentos de outro pavilhão a aderirem ao movimento. As chamas foram imediatamente controladas e os detentos retirados das celas e direcionados ao pátio. Parte da parede (divisória) do banheiro de uma das celas foi quebrada, no entanto, com a rápida ação dos policiais penais não houve evolução dos atos.

Três detentos precisaram de atendimento médico por terem inalado fumaça; eles foram atendidos pelo Samu e pela UPA local e retornaram ainda ontem para a unidade. A unidade segue sua rotina normalmente nesta segunda-feira (7/8). A direção da penitenciária abriu um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. Possíveis danos ao patrimônio público também estão sendo avaliados”.

Fonte: 93 Play