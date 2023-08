O aplicativo do banco Itaú Unibanco apresenta instabilidade nesta segunda-feira (7). Clientes reclamam que não conseguem acessar a conta e realizar serviços básicos, como pagamentos e envio de PIX.

No Twitter, diversos usuários apontam problemas no aplicativo desde a noite do último domingo. “Desde ontem sem acesso, como explicar isso para os boletos?“, disse uma. “Mais um dia normal com o Itaú“, disse outro usuário.

O site Downdetector, que monitora a disponibilidade de serviços digitais, registrou quase 4 mil relatórios de problemas enviados por clientes nesta manhã.

Em nota enviado ao g1, o Itaú Unibanco “informa que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira (7). O banco pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível.”