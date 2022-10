Pela primeira vez, Sergio Moro (União) foi eleito senador pelo Paraná. A disputa foi acirrada. Moro teve 33,71% dos votos contra 29,10% do jornalista, Paulo Eduardo Martins.

O atual senador Alvaro Dias, do Podemos, teve 23,82% votos.

Está foi a primeira vez que o juiz federal concorreu a um cargo eletivo.

Biografia

Nascido em Maringá, na região norte do Paraná, Moro tem graduação, mestrado e doutorado em Direito. Se tornou juiz federal aos 24 anos. Como juiz, se notabilizou por presidir processos de casos notáveis de corrupção, como os escândalos do Banco Banestado e da Operação Lava Jato.

A atuação perante a Vara Federal de Curitiba o capitalizou politicamente. Tanto que em 2019 foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como Ministro da Justiça. Após um ano e quatro meses de trabalho, pediu demissão do cargo, denunciando a interferência do presidente da república no comando da Polícia Federal.

Fonte: Band News