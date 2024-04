Na terça-feira (09), o Serviço de Inspeção Municipal de Formiga – SIM recebeu uma visita técnica de uma comitiva de servidores do município de Riacho das Almas – PE.

A visita foi solicitada pela Analista Fabiana Santos, do Sebrae/PE de Caruaru, que em contato com a Analista Ana Caroline, do Sebrae/MG em Formiga, organizaram a visita, com o objetivo de conhecer a estrutura, o trabalho e projetos desenvolvidos pelo SIM, de maneira especial o processo de concessão do Selo ARTE.

Participaram da visita a Agente de Desenvolvimento Débora Braz, o veterinário Jonas Ferreira e o coordenador das Associações de Produtores Rurais Alexsandro José, que foram recebidos pelo Secretário de Desenvolvimento Humano Anuar Teodoro, pelo Diretor de Políticas Rurais Alex Faria e pela equipe do SIM. Após as reuniões técnicas, os visitantes tiveram oportunidade de conhecer alguns estabelecimentos registrados no SIM, como o Empório ldeal, o Apiário Boa Esperança e fábrica de linguiça Produtos Mineiros.

Segundo Fabiana, a visita foi muito produtiva: “os conhecimentos e experiências adquiridas vai ajudar na implantação do Serviço de Inspeção de Riacho das Almas. Valeu a pena nossa visita, pois pudemos conhecer na prática um Serviço de Inspeção que tem sido referência para todo Brasil. Nossa gratidão ao pessoal de Formiga pela acolhida“.

Fonte: Decom