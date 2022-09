A Prefeitura de Formiga está empenhada na organização do show com o cantor formiguense Padre Fábio de Melo, que será realizado no dia 25 de novembro em evento alusivo à inauguração das Luzes de Natal que irão decorar a cidade.

No entanto, devido à expectativa da presença de grande público, inclusive de caravanas vindas de outras cidades, o local da apresentação foi transferido para a praça do Coreto no Terminal Rodoviário

A decoração natalina será montada no Terminal Rodoviário, praça São Vicente Férrer, ponte da rua Bernardes Faria, praça Getúlio Vargas e praça Ferreira Pires

De acordo com a administração municipal, o cantor foi escolhido para tocar os corações dos formiguenses e visitantes com suas canções.

Fábio José de Melo Silva nasceu em Formiga, no dia 3 de abril de 1971. Tornou-se nacionalmente conhecido por seu trabalho como comunicador: sua obra é composta por diversos livros publicados, além de CDs que, juntos, venderam mais de 3 milhões de cópias.

Fonte: Decom