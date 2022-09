O roteiro é praticamente o mesmo: um pout pourri feito pela orquestra comandada pelo maestro Eduardo Lages, seguido pela entrada triunfal de Roberto Carlos, com seu terno azul, que começa o repertório por “Emoções”.

É assim em quase todas apresentações do rei e não foi diferente na noite dessa sexta-feira (23), diante de um Expominas lotado. Grande parte do público formado por pessoas acima de 50 anos, que não esperavam nada mais do que esse setlist baseado nos principais hits de Roberto.

Após abrir com “Emoções” e saudar o público belo-horizontino, tropeçando na palavra Expominas, Roberto Carlos prosseguiu com as clássicas “Como Vai Você”, “Além do Horizonte” e “Ilegal, Imoral e Engorda”.

Novas palavras para o público, agora destacando que tudo que lê, vê e sente serve de inspiração para suas composições, lembrando uma frase de Frank Sinatra sobre a atriz Ava Gardner, que foi o melhor e o pior que aconteceu na vida do “blues eyes” americano. A história serviu para introduzir mais um hit, “Você em Minha Vida”.

Um dos pontos altos foi “Detalhes”. Sentado numa cadeira, ele foi acompanhado por um público emocionado, feliz em ver os trejeitos do ídolo, como uma mexida no ombro e o olhar de lado, além de cada trecho musical cantado como fosse um pensamento a ser levado para casa. Esse é o “cara” Roberto Carlos.

Fonte: Hoje em Dia