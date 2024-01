Simone Mendes revelou o desejo de migrar para a música gospel no fim de sua carreira sertaneja, durante entrevista ao Programa da Eliana, no último domingo (21). A coleguinha, que está em carreira solo desde o fim da dupla com Simaria, foi questionada pela apresentadora sobre a possibilidade e contou seus futuros planos.

“Isso é um sonho, claro! De cantar para Jesus, mas quando o meu tempo na música se encerrar. Eu não gostaria de fazer as duas coisas, sabe? Eu não acho interessante fazer as duas coisas. Prefiro cada coisa no seu tempo”, disse ela.

Em alta nas plataformas digitais com hits como “Erro Gostoso”, Simone recebeu a apresentadora em um haras, localizado no interior de São Paulo, onde a cantora curte seus momentos de folga com a família.

Quanto a uma possível carreira gospel, essa não foi a única declaração de Simone. No fim do ano passado, ela contou ao Splash, do UOL: “Eu creio que isso irá acontecer na minha vida. É um projeto do próprio Deus para minha vida. Mas, nesse momento, eu ainda estou vivendo as vontades permissivas de Deus pra minha vida, que é gravar, continuar cantando o meu trabalho”. A cantora afirmou ainda que há uma disputa entre seus fãs entre a preferência dos gêneros sertanejo e gospel.

Embora ainda não tenha migrado artisticamente e não seja evangélica, em 2018, ela gravou uma participação no DVD do cantor gospel Davi Sacer na faixa “Deus de Promessas”. “Que noite abençoada! Obrigada Davi Sacer, foi com muita alegria e emoção que recebemos o convite para participar desse trabalho cheio de unção, comemoração 15 anos de seu Ministério”, escreveu Simone em seu Instagram.

