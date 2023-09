Um sortudo da cidade de Arcos foi premiado no sorteio do Centro Oeste Cap, realizado neste domingo (24). Ele reside no bairro Parque da Floresta e vai levar para casa R$100 mil.

Um apostador de Divinópolis ganhou R$ 15 mil e outro vai levar R$ 10 mil. Já um prêmio de R$ 5 mil saiu para Nova Serrana.

No sorteio do Giro da Sorte, a premiação saiu para as cidades de Cláudio, Nova Serrana, Pompéu, Itaúna, São José da Varginha, São Francisco de Paula, Oliveira, Sete Lagoas e Divinópolis.

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.