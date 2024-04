Um homem, de 21 anos, morreu e outro ficou ferido em um soterramento em uma obra do bairro São Miguel, em Salinas, na Região Norte de Minas Gerais, nessa quinta-feira (11).

As vítimas trabalhavam na obra que fazia a fundação de uma estrutura para um galpão. Os operários foram soterrados no momento em que uma máquina escavadeira realizava a escavação dos buracos para a fundação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou uma vítima consciente com suspeita de fratura na perna esquerda. O outro homem estava desacordado.

Depois de avaliar a cena, dois bombeiros entraram no buraco e fizeram as escavações manuais com o uso de equipamentos como pás e enxadas, conseguindo acessar a vítima soterrada, por um dos braços.

Devido ao tipo do solo argiloso a vítima estava presa pelos membros inferiores, o que dificultou as ações dos bombeiros.

A primeira vítima foi retirada com vida, avaliada pelos bombeiros e conduzida para o hospital pela unidade de suporte básico do SAMU de Salinas.

A segunda vítima morreu no local. A Polícia Civil foi acionada para efetuar a perícia técnica e, depois dos trabalhos, o corpo da vítima foi entregue à funerária.

A Defesa Civil Municipal e a Guarda Municipal compareceram ao local para os registros necessários e as providências cabíveis.

Fonte: Estado de Minas