Na manhã desta terça-feira (7) a Polícia Militar foi acionada a comparecer na avenida Primeiro de Maio, no bairro do Quinzinho, em Formiga, onde um homem vestindo blusa preta, calça preta, luvas brancas nas mãos, capacete preto e balaclava sob o capacete, chegou em uma motocicleta, entrou no estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos contra a vítima. Após os disparos, ele fugiu do local na motocicleta.

A vítima, um homem de 57 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhado para atendimento médico na santa casa, porém, não resistiu e veio a óbito.

De posse das informações, a Polícia Militar iniciou levantamentos e efetuou a prisão do suspeito de 23 anos.

Durante as diligências, na Comunidade Rural de Segredo, ainda foi presa uma jovem de 26 anos, e apreendido um menor de 17 anos.

De acordo com a PM, foi apreendida a arma e a motocicleta utilizadas no crime, drogas e munições.

A ocorrência contou com o apoio da perícia técnica e equipes da Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar