Cinquenta e oito cidades mineiras estão sob alerta para tempestades de até 100 milímetros por dia, entre essa quinta (31) e sexta-feira (1). O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica ainda a possibilidade de rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h.

Todas as cidades incluídas no alerta fazem parte das regiões Sul e Zona da Mata, nas divisas com São Paulo e Rio de Janeiro.

egundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja as recomendações do órgão durante a chuva:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira também a lista de cidades incluídas no alerta:

Aiuruoca Alagoa Além Paraíba Antônio Prado de Minas Arantina Baependi Barão de Monte Alto Belmiro Braga Bocaina de Minas Bom Jardim de Minas Brazópolis Cachoeira de Minas Camanducaia Cambuí Carvalhos Chiador Conceição dos Ouros Consolação Córrego do Bom Jesus Cristina Delfim Moreira Dom Viçoso Espera Feliz Estrela Dalva Eugenópolis Gonçalves Itajubá Itamonte Itanhandu Juiz de Fora Lajinha Liberdade Lima Duarte Maria da Fé Marmelópolis Olaria Palma Paraisópolis Passa Quatro Passa Vinte Patrocínio do Muriaé Pedralva Piranguçu Piranguinho Pirapetinga Pouso Alto Rio Preto Santa Bárbara do Monte Verde Santana do Deserto Santa Rita de Jacutinga Santa Rita do Sapucaí São José do Alegre São Sebastião do Rio Verde Sapucaí-Mirim Tombos Virgínia Volta Grande Wenceslau Braz

