Você ainda usa cheque? Acostumado com cartões e Pix, o brasileiro está abandonando cada vez mais o meio de pagamento de papel. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em 2023, a emissão de cheques caiu no país pelo 23º ano consecutivo. A redução do uso com relação a 2022 foi de 16,8%. Dados do Banco Central apontam que nem 7% dos correntistas bancários usam o velho talão atualmente.

Mas a modalidade ainda tem adeptos. Conforme a Febraban, foram 125 milhões de cheques transacionados no Brasil em 2023. É mais ou menos o mesmo que dizer que um em cada dois brasileiros assinaram essa “folha de pagamento” no ano passado. As transações superaram em números, por exemplo, o DOC (Documento de Crédito), que somou 18,3 milhões de operações em 2023. Vale lembrar que o DOC foi extinto pelo sistema financeiro neste ano, e que não há nada previsto para a mortalidade do “antiquado” cheque.

No Armazém Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, parte dos fornecedores de queijo e outros produtos mineiros é paga com cheque pelo dono, Glayson Teixeira, de 52 anos. “Minha assinatura é muito bonita, elegante, não posso deixar morrer. Quando eu era novinho, meu pai me deu um talão de cheque do Banco do Brasil. Quando eu ia comer um sanduíche e pagava com cheque, já achavam que eu estava com dinheiro. As meninas ficavam muito apaixonadas”, diz.

Ele não tem Pix, pois diz desconfiar do método de pagamento: “não sou a favor desse Pix. Tenho muito medo. Qualquer um coloca um revólver em você e rouba. O cheque você susta, ninguém aceita depois que roubam”, diz. Ele também ressalta que o cheque implica uma relação de confiança entre quem paga e quem recebe.

Na contramão de Glayson, no ranking de meios de pagamento, o Pix é disparado o mais usado pelos brasileiros atualmente. Em 2023, foram quase 42 bilhões de transações pelo meio instantâneo, o que representa um crescimento de 75%, em relação ao ano anterior. Os dados da Febraban mostram que, se considerado somente o número de transações do Pix, elas superaram todas as de cartões de crédito e débito, boleto, Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Crédito (DOC), cheques e TEC no Brasil, que, juntas, somaram quase 39,4 bilhões de operações no ano passado.

Fonte: O Tempo