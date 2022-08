O portal Últimas Notícias foi o escolhido nas categorias ‘Melhor Jornal Digital’ e ‘Melhor Portal de Notícias’ no Prêmio Foguete Digital através de voto popular pelo Instagram.

Fica aqui o agradecimento de toda a equipe UN – que está ligada dia e noite, à postos, preparada para fornecer as últimas notícias para vocês – a todos aqueles que votaram em nós.

Voltamos a dizer: vocês fazem nosso esforço valer a pena!

O Prêmio

Será realizado um baile de gala para prestigiar e entregar os troféus aos ganhadores de cada categoria do concurso. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (2), na casa de festas La Griffe, a partir das 19h30, e contará com a presença VIP da influenciadora e ex-BBB, Ivy Moraes – que fará a entrega dos troféus -, além da apresentação do cantor formiguense, André Gouvêa.