Um motociclista de 23 anos morreu após a moto bater em um caminhão ao fazer uma ultrapassagem proibida na BR-459, em Piranguinho (MG), na manhã desta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi por volta de 9h50 na altura do km 138.

O jovem seguia na motocicleta de São José do Alegre (MG), quando teria batido na lateral de um caminhão de Campestre (MG) ao tentar ultrapassá-lo em uma curva em local proibido.

Conforme a PMR, a médica do Samu atestou a morte do motociclista ainda no local. O condutor do caminhão, de 51 anos, fez o teste etilômetro que teve resultado negativo.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.