No dia 25 deste mês, o Centro Universitário de Formiga fará o lançamento do livro “A Construção da Oralidade/Escrita em Alguns Gêneros Escritos do Discurso Escolar”, da autora Ana Paula Santiago.

A atividade será realizada às 19h30, no Salão Nobre “Eunézimo Lima”, localizado no Prédio 1 do campus, 3° andar.

O evento é uma iniciativa do curso de pedagogia. Ele é direcionado a alunos da graduação e professores das escolas municipais, estaduais e particulares do município de Formiga.

Fonte: Unifor-MG