A Comissão Própria de Avaliação do Unifor-MG disponibilizará, do dia 9 a 31 de maio, a avaliação institucional para todos os alunos da graduação. Com o slogan “Avaliação Institucional: para crescer!”, o processo terá como meta coletar dados que possam subsidiar avanços no Centro Universitário.

O questionário ficará disponível no menu Portal do Aluno, neste link https://www.uniformg.edu.br/acesso-aluno/. Ele também poderá ser respondido em todos os dispositivos móveis, tais como: smartphones e tablets. A participação de todos é imprescindível.

A avaliação institucional é um processo democrático para obter informações que subsidiem o trabalho administrativo e pedagógico dos diversos setores do Centro Universitário de Formiga.

A partir do resultado das pesquisas feitas nos últimos anos, várias melhorias foram implementadas na instituição.

Fonte: Unifor-MG