Neste domingo (12), às 16h, no Maracanã, Vasco e Cruzeiro se encontram em duelo que reúne dois dos principais clubes do Brasil. A partida, válida pela 12ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, põe frente a frente dois times que estão na parte de cima da tabela da competição nacional.

Vivendo grande fase, a Raposa está no topo da classificação com 28 pontos conquistados em 33 possíveis até o momento. Nas graças do torcedor, a equipe do técnico Paulo Pezzolano tem oito vitórias consecutivas no torneio e chega ao Rio de Janeiro com a confiança em alta.

Os cariocas, únicos invictos da Série B, também fazem boa campanha e estão na terceira colocação, entrando na 12ª rodada com 21 pontos na tabela. Após a saída do treinador Zé Ricardo, que aceitou proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão, o Vasco ainda está no mercado em busca de um novo comandante. Emílio Fara, que dirigiu o cruz-mantilo na vitória por 3 a 2 sobre o Náutico fora casa, segue como interino.

Considerando a importância da partida entre duas das mais pesadas camisas do Brasil e a alta procura por bilhetes, o Vasco transferiu a partida de São Januário para o Maracanã, aproveitando a capacidade do maior estádio do país. Todos os ingressos, para torcida visitante e mandante, já estão esgotados.

Escalações

A principal ausência do Cruzeiro para a partida é Eduardo Brock. Capitão e peça importante no esquema de Paulo Pezzolano, o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o CRB e está suspenso. O uruguaio pode utilizar Neto Mouta na zaga mais uma vez ou utilizar outras opções, como Geovane Jesus, o que provavelmente mudaria o posicionamento de Zé Ivaldo.

Do lado vascaíno, o jovem Andrey Santos é o principal desfalque. O volante, destaque da equipe nas últimas partidas, está defendendo a Seleção Brasileira sub-20.

VASCO X CRUZEIRO

Provável Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Neto Moura e Lucas Oliveira; Leonardo Pais, Willian Oliveira, Fernando Canesín (Geovane Jesus) e Matheus Bidu; Jajá, Rafa Silva e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Provável Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quinteros, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Matheus Barbosa (Juninho), Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio.

Motivo: 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: domingo, 12 de junho de 2022, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).