Muito tem se falado nos bastidores sobre a fusão entre as empresas Discovery e WarnerMedia, aprovada em fevereiro pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), e que faz parte de um grande plano para investimentos na área de streaming dos conglomerados de mídia em todo o mundo. Isso no momento em que o HBO Max já havia definido todo um planejamento, em parceria com importantes produtoras de conteúdo, para lançamentos de séries e telesséries a partir do segundo semestre. De fato, após a compra da Discovery, tudo entrou na fase de replanejamentos. Porém, executivos brasileiros acreditam que, dentro de um mês, tudo voltará ao normal. Enquanto isso, os trabalhos no Brasil voltados para dramaturgia, conduzidos por profissionais como Monica Albuquerque e Silvio de Abreu não param. As séries, no entanto, estão em um processo mais adiantado que as telesséries. Já foram inteiramente gravadas as primeiras temporadas de “No Mundo da Luna”, estrelada por Marina Moschen; “Área de Serviço”, assinada por Pedro Cardoso e Graziella Moretto, e “O Beijo Adolescente”, com Benjamin, Milhem Cortaz, Ingrid Gaigher e Augusto Madeira. Já “Além do Guarda-Roupa”, que acompanha uma adolescente brasileira, que após ser abandonada pelo pai coreano, quer distância de tudo que vem do país asiático, ainda não concluiu suas gravações. A protagonista é a atriz Sharon Blanche, intérprete de Carol, aspirante a bailarina que vive em Bom Retiro, bairro da capital paulista.

De volta

Christine Fernandes acertou sua volta às produções da Record.

Muito em breve ela poderá ser vista em uma das novas temporadas da série “Reis”.

“O Rico e Lázaro” (2017) foi seu último trabalho na emissora.

Documentário

“Da Terra ao Coração” é o título de um documentário sobre a trajetória de Benedito Ruy Barbosa, em desenvolvimento pelo próprio autor.

Se tudo der certo, o lançamento acontecerá em setembro, no Festival de Campo Grande (MS).

Pantanal

Marcela Fetter já está a serviço das gravações de “Pantanal”. Érica, uma jornalista, é a sua personagem.

Depois de viajar para a região a fim de fazer uma reportagem, ela irá se envolver com José Lucas Leôncio (Irandhir Santos), que a pedirá em casamento.

Receita de bolo

Que a Globo foi muito mal com “Um Lugar ao Sol”, mesmo recheada de estrelas, isso ninguém tem dúvida.

Precisou alguém acordar e entender que o povo curte mesmo é um novelão.

Sertão

As gravações de “Mar do Sertão”, próxima novela das seis, avançam sobre locações da região Nordeste do país, movimentando Sérgio Guizé, Renato Góes, Isadora Cruz, entre outros.

Mais alguns dias e o roteiro nessas cidades estará concluído.

Passo seguinte

No Rio de Janeiro, as gravações de “Mar do Sertão” deverão começar dentro de duas semanas. O elenco convocado continua em fase de preparação, acompanhando workshops, aulas de prosódia, provando figurinos, caracterização, e outros do gênero. A novela estreia em 22 de agosto.

Cinema

Começaram as filmagens do longa-metragem “A Pedra do Sino”, escrito por Renato Modesto, autor de trabalhos na Globo e na Record. Trata-se de um romance espiritualista que se passa em Minas Gerais, no final do século XIX. Elenco apenas de atores mineiros: Bárbara Luz, Bruno Suzano, Alexandre Cioletti, Inês Peixoto, Jefferson da Fonseca, Jai Baptiste, Sérgio Pererê, Camilla Paixão, Teuda Bara e Eduardo Moreira.

A trama

Em “A Pedra do Sino”, drama espírita de época, uma jovem à frente do seu tempo foge de um casamento arranjado com um fazendeiro rico para ficar com seu verdadeiro amor, um professor abolicionista negro. Porém, um espírito obsessor influencia o fazendeiro para que ele se vingue do casal.

Sigilo

Em algumas produtoras de conteúdo, que firmaram recentemente trabalhos com plataformas de streaming, o acordo de confidencialidade, também chamado de “acordo de sigilo” ou “non-disclosure agreementes” (NDA), tem alcançado valor (multa, mesmo) de até um milhão de reais.

Tudo para não vazar nada antes do planejamento traçado. E tem gente que assina.

No passado

Theo Salomão também integra o elenco de “Todas as Garotas em Mim”, série em exibição na Record. O detalhe é que seu personagem, Maurício, só aparece em cenas de flashback. Ele faz a fase jovem do mesmo papel interpretado pelo ator e cantor Gabriel Manita. Além de trabalhos na Record e no SBT e gravações de webséries, Theo carrega no currículo várias dublagens.

TV paga

O canal Universal TV vai promover uma série de estreias na programação de julho.

Pela ordem, dia 5, às 23h10, a terceira temporada de “Cardinal”; no dia 08, às 22h20, quinta e última temporada de “MacGyver”; dia 12, às 22h20, quarta temporada de “Coroner”; dia 13, às 21h30, quarta temporada de “The Rookie”, e dia 15, às 21h30, quarta temporada de “Magnum P.I.”.

Bate-Rebate

Com direção de Dennis Carvalho, o espetáculo “Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem”, vai estrear em agosto no Rio de Janeiro.

Não será surpresa se André Marques aparecer com um formato de comida nos canais pagos da Globo.

Ao menos este ano, acompanhando o movimento de grade, chance zero de a Rede TV! voltar a incomodar a Band.

Rafa Sieg vai aparecer em “Pantanal” fazendo um matador contratado por Tenório (Murilo Benício)…

…O ator também surgirá em “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, que chega aos cinemas em 2023…

…”Nosso Lar 2” também reúne no elenco, Fabio Lago, Vanessa Gerbelli, Fernanda Rodrigues, Aline Prado, Nando Brandão, João Barreto, Letícia Braga, Camila Lucciola e Othon Bastos.

O Canal Like (530, da Claro) exibe neste domingo, às 21h, uma entrevista exclusiva com o ator canadense Luke Kirby…

… Ele está no elenco do filme “Ted Bundy: A Confissão Final”, já nos cinemas.

Deborah Evelyn, Nathalia Dill e Nathalia Timberg iniciaram os ensaios do espetáculo “Três Mulheres Altas”. Direção de Fernando Philbert.

Samuel Melo grava “O Jogo que Mudou a História”, produção do Globoplay…

…Faz um jogador de futebol, já comprometido, porém sempre marcado em cima pelas mulheres.

C’est fini

O Canal Brasil estreia nesta segunda-feira, às 22h, a série original: “13 de Junho – O Começo do Avesso”, dirigida e idealizada pelo jornalista e documentarista Paulo Markun e pela socióloga Ângela Alonso.

A produção traz um panorama sobre as diversas manifestações que aconteceram em junho de 2013 no Brasil e que agitou diversas cidades brasileiras, levando mais de um milhão de pessoas às ruas.