Na noite dessa segunda-feira (29), um motorista perdeu o controle da direção do veículo que invadiu um lote vago, parando somente ao se chocar contra o muro de uma casa na Rua Godiva Batista, no bairro José Honorato, em Formiga.

De acordo com informações do Samu, ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga solicitou apoio do Corpo de Bombeiros. Fez o atendimento de um homem, com pressão arterial alterada e queixando dor torácica.

O motorista recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a UPA de Formiga.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Fonte: Samu