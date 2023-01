O número de motocicletas vendidas no Brasil aumentou 17,7% em 2022, na comparação com o ano anterior. Foram 1.361.941 unidades emplacadas em todo o país no ano passado, contra 1.156.776 em 2021, sendo o melhor resultado em oito anos. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (17) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Ainda de acordo com os dados, as fabricantes produziram 1.413.222 motocicletas no ano passado no país, alta de 18,2% em relação a 2021, quando foram produzidas 1.195.149 unidades.

Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, esses números comprovam a retomada de crescimento do segmento após enfrentar um início de ano desafiador devido à pandemia da Covid-19, que voltou a atingir o Amazonas, onde fica a Zona Franca de Manaus, um dos maiores pólos de produção de motos no país.

“Depois disso, o ritmo de produção cresceu mês a mês para atender ao consumidor que passou a utilizar a motocicleta como instrumento de trabalho, evitar a aglomeração no transporte público ou ter maior agilidade e mobilidade nos centros urbanos”, explica.

A Street foi a categoria mais licenciada, com 686.807 unidades e 50,4% de participação no mercado. “As fábricas priorizaram a produção desse modelo para atender à alta da demanda, influenciada principalmente pela grande utilização profissional. Outras categorias também registraram aumento expressivo nos licenciamentos como a Custom, Motoneta, Scooter e Trail”, diz Fermanian.

Vendas por região

Em números absolutos, a região Sudeste liderou o ranking de vendas no varejo. De janeiro a dezembro, foram licenciadas 521.157 motocicletas, o que corresponde a 38,3% de participação no mercado. Em segundo lugar, ficou o Nordeste (405.233 unidades e 29,8% do mercado). Na sequência, vieram o Norte (173.763 motocicletas emplacadas e 12,8% do mercado), Sul (131.558 unidades e 9,7%) e Centro-Oeste (130.230 motocicletas e 9,6%).

A região Norte apresentou o maior crescimento porcentual no volume de licenciamentos em 2022, com alta de 35% na comparação com 2021.

Exportações

As exportações totalizaram 55.338 unidades em 2022, o que corresponde a uma elevação de 3,5% na comparação com o ano anterior (53.476 motocicletas).

De acordo com levantamento do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat, que registra os embarques totais de cada mês, a Colômbia foi o principal destino, com 15.686 unidades e 27,6% do volume exportado. Em segundo lugar, ficou a Argentina (13.538 motocicletas e 23,8% das exportações), seguida pelos Estados Unidos (12.211 unidades e 21,5%).

Projeções para 2023

A Abraciclo estima que as fábricas instaladas no Brasil deverão produzir 1,55 milhão de motocicletas em 2023. O volume representa alta de 9,7% na comparação com as 1,41 milhão de unidades que saíram das linhas de montagem em 2022.

No varejo, a perspectiva é que sejam emplacadas 1,49 milhão de motocicletas, o que corresponde a alta de 9,4% em relação a 2022 (1,36 milhão de unidades). As exportações deverão alcançar 59 mil unidades, aumento de 6,7% sobre o volume registrado no ano passado (55.338 motocicletas).

“Após três anos de pandemia, estamos aumentando a produção para atender ao crescimento da demanda do mercado, que retoma gradativamente aos volumes anteriores. Por outro lado, estamos atentos a possíveis incertezas econômicas, consequência da elevação dos custos globais de produção, da definição da política do novo governo, do andamento das reformas política e administrativa, do fator Custo Brasil, entre outros”, analisa Fermanian.

Fonte: Hoje em Dia