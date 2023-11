Uma viatura do Corpo de Bombeiros capotou após bater em uma carreta na manhã dessa terça-feira (14) na MG-188, em Paracatu, Noroeste de Minas. O acidente aconteceu por volta das 08h30, na altura do KM 192.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a viatura se deslocava para atender uma ocorrência, quando o motorista perdeu o controle direcional, invadiu a contramão e colidiu lateralmente contra uma carreta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, os veículos capotaram às margens da rodovia.

Apesar da gravidade, o soldado que conduzia a viatura e uma cabo que seguia como passageira, tiveram ferimentos leves. O motorista da carreta também sofreu ferimentos leves. As vítimas foram atendidas por outra equipe do Corpo de Bombeiros.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Houve interdições parciais da via para a retirada dos veículos.

Fonte: Tapiraímg Tv