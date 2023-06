Um desafio de cinco youtubers provocou a morte de uma criança de 5 anos, na Itália, após a Lamborghini bater em alta velocidade no carro de uma família, nessa quinta-feira (15). No carro, estavam a mãe de 29 anos e dois filhos. Com o impacto, o pequeno de 5 anos não sobreviveu.

Os cinco jovens, sendo quatro homens e uma mulher, faziam um desafio de dirigir a Lamborghini durante 50 horas. Há dois dias, eles estavam passando pelo bairro Casal Polocco, na Itália, quando o acidente aconteceu. O veículo de luxo estava em alta velocidade e na contramão. As informações são do jornal italiano Corriere della Sera.

A mãe tinha acabado de buscar o filho na escola e estava com a irmã de 3 anos. Segundo o jornal, a criança morreu dentro do hospital devido à gravidade dos ferimentos. O estado de saúde da mãe e da outra criança não foram informados.

O jovem que conduzia o carro, Matteo Di Pietro, de 20 anos, é investigado por homicídio. Ele foi submetido a um teste de alcoolemia e um teste de drogas, e os dois deram negativo.

Fonte: Itatiaia