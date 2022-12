O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga, Valmir Alves Rodrigues, e o tesoureiro da entidade, Joaquim Fernandes Filho, estiveram, na manhã desta segunda-feira (12), na Câmara Municipal de Formiga. Eles se reuniram com o presidente da Casa, Marcelo Fernandes, e o vereador Flávio Couto.

Os representantes do sindicato solicitaram a reunião para apresentarem ao Poder Legislativo os trabalhos da entidade, em especial a iniciativa de reestruturar o Parque de Exposições.

“Nós queremos melhorar o parque por meio de parcerias. Entendemos que temos de recapear o parque, melhorar as ruas, refazer a praça de alimentação, dentre outras obras. Com um Parque de Exposições mais moderno, os produtores rurais e toda a cidade de Formiga serão beneficiados”, explicou Valmir.

O Sindicato dos Produtores Rurais já firmou parceria com um engenheiro que desenvolverá o projeto, que, quando estiver finalizado, será apresentado para toda a comunidade.

“A Câmara Municipal de Formiga está sempre com as portas abertas para todas as entidades. Buscamos ajudar no que for preciso, principalmente em iniciativas que tragam desenvolvimento e renda para a nossa cidade. Com essa demanda do sindicato em mãos, estou certo de que todos os vereadores buscarão alternativas de parceria e de ações que possam ajudar os produtores rurais de Formiga”, comentou Marcelo Fernandes.

Fonte: Câmara Municipal