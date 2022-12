Um rapaz foi detido após colocar fogo na casa da ex-companheira e ser flagrado com drogas em Nova Serrana.

Segundo a Polícia Militar, ele incendiou o quarto do filho nesse domingo (11). A ex e o filho dele não estavam na casa e ninguém se feriu.

Os militares foram ao imóvel que fica no Bairro Romeu Duarte. Os bombeiros estavam no local fazendo o controle das chamas. A PM informou que o rapaz foi até a casa, colocou fogo no quarto do filho dele e fugiu.

O suspeito foi encontrado na entrada do Aglomerado Santa Maria. Com o rapaz, os policiais encontraram 15 pedras de crack e dinheiro. Ele foi detido e levado para a delegacia com as drogas apreendidas.

Fonte: G1