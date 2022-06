O Tatame do Bem promoveu, no dia 11 de junho, o 2º torneio de Xadrez. O evento, ocorreu na Praça do Terminal Rodoviário, anexo à feira de flores de Holambra e faz parte do projeto Tabuleiro do Bem.. Na oportunidade, atletas do Tatame do Bem realizaram um treino ao ar livre.

A competição contou com a participação de enxadristas, de diversas idades. As partidas, arbitradas por Ludwig Monteiro Alvarenga Arouca, foram disputadas em cinco rodadas. Todos os participantes foram agraciados com troféus.

Os 3 vencedores foram:

1º lugar – Jaime de Oliveira Brito

2º lugar – Jefferson Breno Silva

3º lugar – Artur Ribeiro Almeida

Segundo o fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, o jogo de Xadrez desenvolve o raciocínio lógico e o nível de concentração. “Por todos esses benefícios, eu acredito muito no Xadrez e sei que, mesmo sendo uma atividade ainda elitizada, podemos implementá-la para nossas crianças, contribuindo para o desenvolvimento dos nossos guerreirinhos”, afirmou.

Fonte: Tatame do Bem