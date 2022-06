Uma manifestação fecha a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli nos dois sentidos no bairro Cidade Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 15h desta sexta-feira (17).

Pneus e fogo impedem a passagem de veículos.

Agentes da Transcon, a companhia de trânsito de Contagem, já estão no local. O Corpo de Bombeiros chegou por volta de 15h20 para ajudar a debelar as chamas de liberar o trânsito na região. Até esse horário, as chamas ainda não estavam controladas.

De acordo com a Transcon, o motivo inicial do protesto seria a morte de duas pessoas de uma comunidade mais próxima durante uma operação da Polícia Militar. Às 15H45 o Corpo de Bombeiros informou que os militares já tinham feito a remoção da obstrução e a limpeza da pista.

