Na segunda-feira (22), será realizada a cerimônia de abertura da Semana da Educação Infantil, às 18h, no Centro de Evento Acif-CDL.

O evento contará com a presença dos palestrantes Elimar Silva Melo e Rúbia Mesquita, que abordarão as respectivas temáticas: “Competências socioemocionais – o que são e como promovê-las?” e “A importância do lúdico – músicas, brincadeiras e histórias como instrumento de aprendizagem”.

Para o secretário de Educação e Esportes Jaderson Teixeira, “a Educação Infantil é o alicerce para a aprendizagem e o desenvolvimento dos valores de nossas crianças. Por isso, a formação continuada dos profissionais que interagem com elas é tão importante”.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Formiga em parceria com o Sebrae e o apoio da ACIF/CDL e Sicoob-Credifor.

