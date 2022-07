O acidente aconteceu na BR-267 e todas as vítimas estavam no veículo que bateu de frente contra o caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são dois homens e uma mulher. Os sobreviventes tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos pelas equipes da corporação.

Os motoristas do caminhão e do outro carro de passeio envolvidos no acidente não tiveram nenhum ferimento.