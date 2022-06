Um motociclista de 27 anos e um jovem de 19 anos ficaram feridos, nesta terça-feira (28), em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e um caminhão.

O acidente foi registrado na LMG-818, em Pará de Minas, após o motociclista perder o controle da direção e colidir contra o caminhão.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento ao motociclista de 27 anos. Ele estava consciente e com ferimentos no rosto. Ele recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pará de Minas.

O jovem de 19 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente e apresentava ferimentos no rosto. Após ser imobilizado, foi levado para a UPA da cidade.

Fonte: G1