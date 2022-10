Uma adolescente de 17 anos foi induzida por um homem, nas redes sociais, a se cortar e beber o próprio sangue. O homem também manda que ela faça “magias” com animais e beba o sangue de outras pessoas. O caso foi registrado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na última segunda-feira (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima foi até uma Delegacia de Polícia Civil e contou que a filha tem depressão e que sempre teve comportamentos autodestrutivos, mas que, recentemente, ela começou a ser induzida por um homem desconhecido a beber o próprio sangue.

Na versão da mulher, a filha foi aliciada pelo homem pelo Instagram e por outros aplicativos de conversa. A mãe disse que ele orienta a adolescente a não dormir, envia áudios falando para ela fazer “magias” com animais mortos, beber sangue humano e a matar uma pessoa. O suspeito também pede que a vítima se mate.

A mãe disse que a filha tem surtos psicóticos e que as vezes a agride. A menina já a atingiu com uma tesoura no pescoço e disse que fez isso para beber o sangue da genitora. O suspeito também mantém conversas de conteúdo sexual com a adolescente. A mãe não consegue tirar o telefone da filha, pois ela é agressiva. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.