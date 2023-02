A procura por vingança levou ao assassinato de um homem, de 66 anos, que estava deitado na calçada de um supermercado no Bairro São Geraldo em Pirapora, no Norte de Minas. Preso nessa segunda-feira (6), o autor do crime, um jovem, de 18 anos, assumiu a culpa e explicou a motivação: quis se vingar pela mãe, que mantinha relação com o homem e havia sido agredida por ele.

De acordo com a Polícia Militar, o homicídio foi flagrado pelas câmeras de segurança do supermercado, quando o jovem atirou diversas vezes contra a vítima. O jovem contou que, quando chegou em casa e viu a mãe machucada, saiu a procura do agressor já com a intenção de matá-lo. Sua mãe havia sido atingida por socos e pauladas.

Na busca para localizar o suspeito, os militares encontraram o irmão do jovem, de 26 anos, e um outro homem, de 24 anos, com um tablete de maconha, uma balança de precisão e uma bateria de caminhão furtada. Esses homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos.

Já o suspeito foi localizado em uma residência no Bairro Jequitaí. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Pirapora. Ainda, mais um casal, de 17 e 18 anos, foi detido por guardar a arma utilizada no crime, uma pistola Taurus .380.

Fonte: O Tempo