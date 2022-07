Com apenas uma vitória e um gol marcado nos últimos oito jogos no Campeonato Brasileiro, o América tem uma missão complicada para sair da zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira, às 20h, o Coelho recebe o líder Palmeiras, no Independência, pela 18ª rodada da competição nacional.

Diante do mal desempenho nos jogos recentes, o América entrou no Z4 na última rodada ao perder por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no Independência. Já o Palmeiras lidera o Brasileirão desde a 10ª rodada.

Para o América deixar a zona de rebaixamento, não bastará vencer o Palmeiras. Na 17ª posição, o time soma 18 pontos, um atrás de Coritiba e Cuiabá. Desta forma, o Coelho precisará também torcer por tropeços do Coxa e dos matogrossenses.

A novidade no América será a volta do atacante Pedrinho, que não pôde entrar em campo na derrota para o Bragantino por força contratual. Substituído contra a equipe paulista, Felipe Azevedo treinou normalmente e pode ficar à disposição.

Anunciado como novo reforço nessa quarta-feira (20), o zagueiro Ricardo Silva também tem chance de ser relacionado.

Por outro lado, o volante Zé Ricardo (se recuperando de dores na coxa esquerda) e o meia Alê (incômodo na coxa esquerda) são dúvidas.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira terá uma baixa importante: o atacante Rony (lesão na coxa esquerda). Além do camisa 11, o Verdão não poderá contar com o volante Jailson (lesão no joelho direito) e os atacantes Gabriel Veron (em negociação avançada para se transferir para o Porto) e Rafael Navarro (lesão na coxa direita).

Contratados recentemente, os atacantes Merentiel e López podem estrear. Substituído contra o Cuiabá com dores na coxa, o lateral-esquerdo Piquerez treinou e pode ser titular. Caso não reúna condições, Vanderlan começará entre os 11.

AMÉRICA x PALMEIRAS

América: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Luan Patrick e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Felipe Azevedo; Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: quinta-feira, 21 de julho de 2022

Horário: 20h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Fonte: Itatiaia