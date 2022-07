Em maio deste ano, foi agendado através do Coordenador de Captação das Categorias de Base do Clube Atlético Mineiro para que Gabriel Leal e Pedro Couto atletas da Escolinha de Futsal Thiago Dantas passassem por uma semana de avaliação no clube.

Os atletas se apresentaram na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, para realizar a semana de treinamentos, onde ambos os atletas se saíram muito bem durante toda a semana, demonstrando bastante vontade e um excelente desempenho em campo.

O professor dos atletas foi comunicado sobre como havia sido o rendimento dos atletas naquela semana e informado que eles deveriam se reapresentar novamente ao clube no próximo mês para mais uma semana de treinamentos.

Neste período em que estiveram em observação e monitoramento pelos profissionais do Clube Atlético Mineiro, os atletas foram submetidos a treinamentos técnicos, táticos e específicos de futebol de campo como também a alguns jogos amistosos no clube.

Na segunda-feira (18), o professor Thiago Dantas foi informado pelo coordenador de captação do clube, Victor Aurélio, que o Gabriel Leal e o Pedro Couto haviam sido aprovados, ambos estando integrados ao grupo e que a partir daquele momento seriam atletas do Clube Atlético Mineiro.

Os atletas se apresentam na Cidade do Galo em Belo Horizonte-MG no dia 1º de agosto para darem sequência aos treinamentos no clube, e após, foram liberados para duas semanas de férias.

Gabriel Leal Fernandes nasceu em 25 de março de 2014, atualmente com 8 anos de idade e atua na posição de lateral direito, mas também pode atuar como atacante extremo.

Pedro Rodarte Couto nasceu em 11 de abril de 2013, atualmente com 9 anos de idade e atua na posição de meia atacante ou segundo volante.

O professor Thiago Dantas comentou sobre a conquista de seus atletas: “São dois atletas totalmente aplicados, comprometidos e dedicados. Tenho a consciência de que ainda são bastante novos e estão em processo de evolução, mas, já tendo esta grande oportunidade de serem aprovados podendo vivenciar e desfrutar dos treinamentos como também o dia a dia da dinâmica e dos ensinamentos de grandes profissionais, acredito que poderão evoluir e melhorar cada vez mais. Deixo os meus sinceros agradecimentos primeiramente a Deus, por me direcionar e capacitar para este meu trabalho, a todos parceiros e apoiadores que acreditam em minha pessoa e neste meu projeto e, principalmente também a todos familiares dos atletas pela confiança e credibilidade depositada em mim para organizar e conduzir todos os processos dos treinamentos até as partes relacionadas as fases de testes dos atletas no clube. Costumo dizer que os sentimentos de alegria e satisfação de quando são aprovados são meus também, da mesma forma que os sentimentos de tristeza e frustação de quando são reprovados são meus também, porque só eu sei das dificuldades e obstáculos que enfrentamos no dia a dia em busca da realização dos objetivos de inúmeros atletas. Portanto, levo tudo muito a sério e principalmente com o máximo de respeito porque não é fácil lidar todos os dias com sonhos. Estou muito feliz por conseguir abrir as portas para mais dois atletas de minha escolinha para um clube enorme do futebol nacional. Isto é apenas o início, porém, tenho plena consciência de que já é uma grande vitória porque a concorrência e as dificuldades para entrar em uma categoria de base de qualquer clube do Brasil são enormes. Ciente também que obstáculos maiores ainda estão por vir, mas, permanecendo com a mesma força de vontade, humildade e pés no chão acima de tudo, não tenho dúvidas de que tudo se encaminhará na vida de ambos e que terão um futuro brilhante e promissor pela frente no futebol”.

A Escolinha de Futsal Thiago Dantas completará 4 anos de existência, tendo início em setembro de 2018.

Atualmente a escola conta com 100 atletas na faixa etária de 7 a 15 anos, sub-divididas em quatro turmas, sendo duas no turno matutino e duas no turno vespertino.