Apostadores de várias cidades da região foram contemplados no sorteio do Centro-Oeste Cap deste domingo (23).

Uma sortuda de Formiga, moradora do bairro Cidade Nova, ganhou R$ 1 mil no sorteio Giro da Sorte. Outros apostadores contemplados no mesmo sorteio são de Carmo Do Cajuru, Conceição Do Pará, Pará De Minas, Divinópolis, Fortuna De Minas, Itaúna, Japaraíba e Santo Antônio Do Monte.

O maior prêmio deste domingo, o valor de R$ 100 mil em dinheiro, será dividido entre dois apostadores, um da cidade de Itaúna, e o outro, de Arcos.

No sorteio de R$ 10 mil, quem tirou a sorte grande foi um apostador de Divinópolis. Já no de R$ 5 mil, um morador da cidade de Pitangui foi o contemplado.

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro tentar a sorte e obter um dinheiro extra.

Com informações do Centro-Oeste Cap*