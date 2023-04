O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai depor à Polícia Federal (PF) sobre as manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília na próxima quarta-feira (26), às 9h.

Será a segunda vez que Bolsonaro presta depoimento à PF desde que deixou o governo. A primeira vez foi no dia 5 de abril, mas referente ao caso das joias trazidas da Arábia Saudita, quando Bolsonaro ainda era presidente da República.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro passou a ser investigado formalmente na categoria de instigadores do 8 de janeiro.

A PGR apresentou mais de 1.300 denúncias separadas nas categorias de instigadores, executores, financiadores e agentes públicos que omitiram ou facilitaram a invasão das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

O STF começou, na madrugada de terça-feira (18), o julgamento de 100 envolvidos nos atos – 50 executores e 50 instigadores, grupo em que Bolsonaro se enquadra.

Bolsonaro deve ir acompanhando de um trio de sua defesa: os advogados Paulo Bueno, Marcelo Bessa e Fabio Wajngarten.

Fonte: CNN