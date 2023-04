A Prefeitura de Formiga divulgou, por meio das redes sociais, imagens da segunda noite do 35º Encontro Nacional de Motociclistas, que ocorreu nesse sábado (22), no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

De acordo com a administração municipal, o evento contou com milhares de pessoas, vindas de diversas cidades da região, além de representantes de aproximadamente 350 motoclubes do Brasil.

O Encontro teve como atração principal a banda Biquini (conhecida como Biquini Cavadão).

Já neste domingo (23), está sendo realizado, na Praia Popular, o Encontro de Carros Antigos, que conta como atração principal o show da banda ‘Ira!’.

Com informações da Decom*