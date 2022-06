O Flamengo é passado. As duas vitórias contra o rival carioca, uma pelo Campeonato Brasileiro e a outra pela Copa do Brasil serviram para mostrar que o time ainda pode ter mais conquistas neste ano e dar uma baixada na pressão sobre o trabalho do técnico Turco Mohamed. Mas um embalo na temporada passa por um triunfo sobre o Fortaleza – times se enfrentam neste sábado (25), às 21h, no Mineirão, pela 14ª rodada da Série A.

A sete pontos do Palmeiras, líder da competição, o Galo teve alguns tropeços em casa, como nos empates diante do Coritiba e Santos, e na derrota para o América. Agora, a sensação é de que um placar diferente da vitória é inconcebível, ainda mais diante de um adversário que divide a lanterna com o Juventude, com apenas 10 pontos.

Mesmo assim, o comandante argentino não deve levar a campo sua força máxima, por alguns motivos: lesões (Jair, Keno e Zaracho), suspensões (Mariano e Nacho Fernández) e opção por poupar alguns atletas, visto a sequência de partidas e o confronto da semana que vem, contra o Emelec, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Hulk pode ser um deles.

“Eu tive uma inflamação embaixo da sola do pé, em uma gordura do pé. Vem doendo bastante, eu venho sofrendo muito, mas tem que separar isso para poder dar o nosso melhor. Eu estou disponível para jogar (contra o Fortaleza), vai depender do professor”, revelou o craque.

Turco, que “balançou” no cargo após sequência de quatro jogos sem vencer, viu as últimas vitórias como um alento. Mas é evidente que elas não são suficientes. Este é apenas o começo da sua recuperação de confiança, tanto da diretoria quanto da torcida.

Em sua última entrevista coletiva , ele comentou sobre a pressão. “É uma pressão grande, mas acredito que tem que se estar preparado para tudo. Sempre falei que confio muito nesta equipe, por isso fiquei tranquilo quando se falava que eu ia sair. Estou tranquilo e focado no meu trabalho no dia a dia, que é o que depende de mim, não vou gastar energia no que não posso controlar”, desabafou.

Fortaleza

O Leão do Pici vive uma situação inversa do ano passado. Com um 4º lugar em 2021, a melhor posição de um clube nordestino nos pontos corridos e uma classificação à Libertadores, a qual também chegou às oitavas, o momento atual na competição nacional é ruim.

O clube está na 19ª posição, com apenas 10 pontos em 13 duelos, os mesmo do Juventude, lanterna. Mas os dois últimos resultados servem como motivação: a equipe vem de vitória simples sobre o América no Castelão e um 2 a 0 sobre o maior rival, o Ceará, pela Copa do Brasil.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem desfalques e voltas: o atacante Robson e o meia Hércules estão lesionados, enquanto o volante Zé Welison não poderá atuar por questões contratuais com o Atlético. O volante Matheus Jussa retorna de lesão e o meia Lucas Crispim foi reintegrado após ser afastado por indisciplina.

FICHA TÉCNICA

O quê: Atlético x Fortaleza

Motivo: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Quando: sábado, 25 de junho de 2022, às 21h (de Brasília)

Onde: Mineirão, em Belo Horizonte

Provável Atlético: Everson; Guga, Nathan Silva (Igor Rabello), Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Otávio Allan e Rubens (Calebe); Eduardo Vargas (Sávio), Ademir e Eduardo Sasha. Técnico: Turco Mohamed

Provável Fortaleza: Marcelo Boeck; Brayan Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Juninho Capixaba e Lucas Lima; Moisés, Ronald e Silvio Romero. Técnico: Vojvoda

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima (RS); Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS). VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Rádio Super 91,7 FM e Premiere