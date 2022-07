A sexta-feira (15) no Atlético foi marcada por reunião da cúpula para definir a situação do técnico Antonio Mohamed, que balançou no cargo após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil.

No início da tarde, por videoconferência, a diretoria do alvinegro, mais os chamados 4Rs, conversaram sobre presente e futuro da equipe e, conforme apurou a Itatiaia, ficou definida a permanência do comandante argentino, pelo menos até domingo (17), quando a equipe encara o Botafogo pela 17ª rodada do Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Sem consenso para um substituto, mas tendo Renato Portaluppi como nome forte na lista – o treinador, atualmente sem clube, agrada a muitos da cúpula -, Turco ganha mais uma chance para mostrar serviço e evolução da equipe. Ele, inclusive, conta com o apoio de grande parte do elenco.

Com 43 jogos na temporada, o treinador acumula 26 vitórias, 12 empates e 5 derrotas.

Usando as redes sociais como termômetro, é possível analisar o alto índice de rejeição pela permanência. A reação dos torcedores, inclusive, fez o assunto se tornar “pauta de urgência” nesta sexta.

Pelo menos neste momento, segue o “voto de confiança” em Antonio Mohamed. A única certeza é que ele segue na corda bamba e tem o futuro em xeque. Domingo será um “Dia D” para o sucessor de Cuca.

Fonte: Itatiaia