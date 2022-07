O gol de Keno no início da partida e a diferente postura do time em campo parecia que seriam suficientes para uma vitória do Atlético sobre o Corinthians no primeiro jogo sem o técnico Turco, nesse domingo (24). Não foram. O ex-Galo Fábio Santos foi o responsável por jogar um balde de água fria no Mineirão lotado com mais de 55 mil torcedores. O lateral marcou duas vezes e deu a vitória ao time paulista, que se manteve na vice-liderança, com 35 pontos. O Atlético estacionou nos 32 pontos, mas caiu para o quarto lugar.

O Galo terá, agora, uma semana inteira de treinos até o próximo compromisso. Cuca deve se apresentar ao clube nesta terça-feira e terá tempo para trabalhar com o grupo até a partida contra o Internacional, no domingo (31), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com a volta de jogadores considerados titulares, o Atlético começou com uma postura diferente em campo da vista nas últimas partidas. Keno e Allan iniciaram entre os 11, nas vagas de Ademir e Otávio. Sem o técnico Turco Mohamed, o Galo imprimiu um ritmo forte desde os primeiros minutos. E o resultado apareceu logo aos 8 minutos. A bola sobrou para Keno na entrada da área, que acertou um belo chute no ângulo do goleiro Carlos Miguel.

Após o gol, o Galo seguiu na pressão. O time alvinegro dominava o meio-campo e saía em velocidade para o ataque. O Atlético teve chance de aumentar o placar algumas vezes no primeiro tempo. Jair, Keno, duas vezes, e Zaracho finalizaram ao gol, mas ou paravam no goleiro ou a bola ia para fora. Hulk, muito marcado, não estava em uma noite inspirada.

O Corinthians passou a pressionar a saída de bola do Galo, mas tinha dificuldades em achar espaço para avançar na área de Everson. O time paulista apareceu com mais perigo apenas uma vez, com um chute do volante Du Queiroz, defendido pelo camisa 1 atleticano.

Na etapa final, o Atlético voltou com a mesma intensidade do primeiro tempo, conhecida de outros jogos do time na temporada, mas que há tempos o torcedor sentia falta. O Galo teve amplo domínio nos primeiros minutos, e o Corinthians tentou mudar a situação na partida com algumas substituições.

Não deu resultado, aparentemente. O Galo seguia dominando o jogo, com mais posse de bola e sem dar espaços para as ofensivas do Corinthians. Tudo mudou aos 34 minutos. O lateral-direito Fagner cruzou na segunda trave, na cabeça do ex-atleticano Fábio Santos, que testou para empatar a partida. No minuto seguinte, o jovem Giovane avançou pela esquerda, passou por Mariano e foi derrubado dentro da área por Alonso. Após consultar o VAR, o árbitro marcou pênalti.

Fábio Santos, novamente, foi para a cobrança e marcou o gol da virada corintiana aos 40 minutos do segundo tempo. O Atlético ainda pressionou nos minutos finais da partida. Se o ritmo já foi intenso durante todo o confronto, na reta final aumentou a intensidade ofensiva dos times. O Corinthians se segurou para garantir a vitória no Mineirão.

