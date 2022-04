No próximo domingo (24), terá início a 16ª edição do Ruralzão em Formiga. Serão 16 times distribuídos em quatro chaves. As partidas ocorrerão nas comunidades de Pontevila e Padre Trinidade.

As 13h joga Baiões contra Raiz e as 15h é a vez de Timboré enfrentar o Aroeiras. Os dois jogos serão em Pontevila. Já na comunidade de Padre Trindade jogam, as 13h, Vigilatos e Fivela e as 15h entram em campo Rodrigues contra o Fazenda Velha.

Os jogos serão sempre aos domingos e vão até julho quando acontece a grande final. A tabela de jogos está disponível no site da Prefeitura (www.formiga.mg.gov.br).

Fonte: Decom