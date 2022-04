O Atlético é tricampeão Mineiro. Em jogo festivo no Mineirão, que voltou a ficar dividido entre as duas torcidas após cinco anos, o Galo se impôs sobre o Cruzeiro e venceu por 3 a 1, na tarde deste sábado, na final única do Estadual.

Melhor campanha do campeonato, o time alvinegro fez valer o favoritismo e sagrou-se campeão pela terceira vez seguida após 39 anos.

Fonte: Itatiaia