Dois auxiliares de limpeza do hospital de Juruaia (MG) morreram após um acidente na manhã deste sábado (14) entre uma motocicleta e um carro, na BR-146, em Guaxupé (MG). As vítimas foram identificadas como Marcos Roberto de Paula, 51 anos, e Kenedy Anderson Nunes Gouvêa, de 28 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos seguiam sentido Juruaia quando colidiram entre si, logo após ao trevo do Japi, por volta de 5h40 da madrugada. Após a batida, o piloto e o garupa foram arremessados para longe da moto.

De acordo com os militares, os dois homens foram socorridos com parada cardiorrespiratória e levados para o pronto-socorro de Guaxupé, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado para o pronto socorro pelo Samu.

Segundo informações repassadas pelo hospital, os homens eram amigos e Marcos estaria levando Kenedy até Juruaia para que ele assumisse o plantão.

Marcos Roberto de Paula era natural e morador de Guaxupé. Já Kenedy Anderson Nunes Gouvêa era de Recife, mas morava em Juruaia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Passos.

A Polícia Civil também esteve no local e vai investigar as causas do acidente.

Fonte: G1